Nessun Iframes

ALTO PIEMONTE - 08-06-2022 -- 33mila imprese artigiane a rischio fallimento, perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni a causa del blocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. È l’allarme che CNA lancia sulla base dei risultati di una indagine effettuata presso un campione altamente rappresentativo di circa 2mila imprese che lavorano nei comparti dell’edilizia, delle costruzioni e dei serramenti. All’indagine hanno partecipato anche imprese delle province di Novara, Vercelli e VCO.

L’indagine CNA stima che i crediti fiscali delle imprese, che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione, ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro. La consistenza dei crediti bloccati, che rappresenta circa il 15% del totale, sta mettendo in crisi migliaia di imprese. Infatti, oltre 60mila imprese artigiane si trovano con cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità e con impatti gravissimi. Il 48,6% del campione parla di rischio fallimento mentre il 68,4% prospetta il blocco dei cantieri attivati. Per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un’impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6% rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori.



Dall’analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti, emerge che le imprese con giro d’affari di 150mila euro detengono 57mila euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2%). Alla crescita del fatturato l’incidenza tende a scendere pur restando rilevante: un’impresa con 750mila euro di ricavi sconta 200mila euro di crediti bloccati.

Il 47,2% delle imprese dichiara poi di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti mentre il 34,4% lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi. Per la cessione dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%), poi società di intermediazione finanziaria (5,1%).



“Per CNA – dichiara Marco Pasquino, direttore CNA Piemonte Nord - è una bomba economica e sociale che va disinnescata al più presto. È stata generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza: per questo sollecitiamo il Governo a intervenire per sbloccare la cessione dei crediti e abolire l’obbligo che impone, anche per le imprese che operano in subappalto, il possesso delle attestazioni SOA per i lavori che danno diritto alle detrazioni edilizie di importo superiore ai 516mila euro.”.

“Davanti a norme incerte e continue modifiche – aggiunge Filippo Calcagno, presidente CNA Costruzioni Piemonte Nord - gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i crediti in attesa di accettazione superano i 5 miliardi e di questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni o sconti in fattura. Occorre ricordare che attraverso lo sconto in fattura l’impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi. Tutto questo è ancor più paradossale se si considera che il settore delle costruzioni è il driver della ripresa economica e, in questo drammatico periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico. ”.