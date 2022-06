Nessun Iframes

PIEMONTE - 14-06-2022 -- Per conoscere il territorio piemontese e i fenomeni naturali che lo modellano, per promuovere una cultura volta alla crescita sostenibile e alla prevenzione dei rischi naturali, Arpa Piemonte organizza un webinar guidando il pubblico alla scoperta di geo-itinerari. Appuntamento il 20 giugno dalle 10,30 alle 12 online su piattaforma Microsoft Teams.

Ogni percorso potrà poi essere rivissuto virtualmente, comodamente seduti in poltrona oppure di persona, recandosi nei vari siti, seguendo le tappe proposte.

Nel Geoportale di Arpa è stata creata la sezione all'indirizzo

https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/geoitinerari_piemonte/ che si arricchisce di anno in anno con nuovi percorsi a tema geologico che illustrano e descrivono in modo semplice le peculiarità e l’importanza del nostro patrimonio geologico. Attraverso le geoescursioni virtuali si possono scoprire, ad esempio, le rocce dell'antico continente africano che scontrandosi con l'Europa ha dato origine alle Alpi; oppure le rocce degli antichi fondali oceanici che separavano Europa e Africa prima della nascita delle Alpi, oppure ancora le tracce dei cambiamenti climatici legate al passaggio dei ghiacciai dell’era glaciale quaternaria che si spingevano fino alla pianura padana.

L'evento è gratuito.

Per ricevere il link per il collegamento è necessario registrarsi al seguente indirizzo https://forms.office.com/r/4VugGy2eY1

L'incontro è organizzato nell'ambito delle Settimane della Scienza

Per informazioni

Arpa Piemonte

Educazione alla sostenibilità

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. 011 196 80130 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00)