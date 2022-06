Nessun Iframes

VCO - 14-06-2022 -- Un'interpellanza su come l'amministrazione provinciale abbia ripartito 200mila euro di contributi in metria di pesca, è stata presentata dal capogruppo di “Impegno VCO” in consiglio provinciale Simone Racco.

L'esponente domese scrive: "Considerato l’enorme ammontare della cifra, destinata a sole cinque associazioni, si è ritenuto necessario chiedere alcuni chiarimenti.

In particolare non si comprende se e come tale procedura sia stata pubblicizzata, né in base a quali criteri e modalità siano stati erogati i contributi.

Altresì non si comprende se le somme verranno erogate a seguito di rendicontazione oppure anticipate direttamente.

Si chiede quindi che vengano illustrati i progetti che riceveranno oltre duecentomila euro per capirne chiaramente la portata e l’utilità.

La Provincia del VCO sta ancora uscendo da anni di estreme difficoltà finanziarie ed i predecessori di Lana hanno vissuto anni di problemi per far quadrare i conti: il fatto che ora cominci ad esservi qualche disponibilità impone ancora più attenzione nell’impiego delle risorse pubbliche.

In considerazione dell’importanza che riveste la materia della trasparenza nell’assegnazione dei contributi, abbiamo ritenuto opportuno inviare l’interpellanza anche al Sig. Prefetto ed alla Regione Piemonte - Settore Pesca, affinché ne abbiano notizia", conclude il consigliere.