Nessun Iframes

PIEMONTE - 14-06-2022 -- Farà ancora caldo in Piemonte nei prossimi giorni, con temperature sempre superiori alla norma del periodo. Lo comunica Arpa nel bollettino meteorologico quotidiano. La permanenza di un anticiclone di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà condizioni di tempo generalmente soleggiato sul Piemonte con temperature superiori alla norma per oggi e i prossimi giorni. Oggi e domani pomeriggio permangono però condizioni di locale instabilità, prevalentemente sui rilievi e sulle pianure occidentali, più marcate domani a causa del passaggio di un debole transiente in quota.