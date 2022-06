Nessun Iframes

PIEMONTE - 15-06-2022 -- Nella settimana dal 6 al 12 giugno l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 167.3, rialzo (+22,8%) rispetto ai 136.2 della settimana precedente (30 maggio- 5 giugno).

Nel consueto confronto tra i dati settimanali, occorre considerare però che nel giorno 2 giugno si è registrato un numero molto basso di positivi.

Dal confronto tra la settimana 6-12 giugno e quella 23-30 maggio emerge un dato sostanzialmente in linea, come numero di casi.

Pertanto - fanno sapere dalla Regione - è prematuro, sulla base dei dati attuali, ipotizzare che si tratti di un'inversione di tendenza rispetto al calo generalizzato che era in atto da molte settimane.

Tuttavia i valori del Piemonte di 167.3casi ogni 100.000 abitanti, a fronte del valore nazionale di 252.2 si confermano tra i più bassi in Italia insieme alla Provincia autonoma di Trento.

Dunque nonostante il rialzo nessuna preoccupazione per l’occupazione dei posti letto ordinari, che alla data del 13 giugno si attesta al 3,5% (il valore nazionale è al 6,6%) e quella delle terapie intensive all’ 1,3% (il valore nazionale è 1,9%), mentre la positività dei tamponi è al 6,3%.