PIEMONTE - 21-06-2022 -- Condizioni meteo instabili sul Piemonte per le prossime ore, secondo il bollettino emesso da Arpa, secondo il quale, intense correnti sudoccidentali, in seno alle quali scorrono masse d’aria umide ed instabili, determineranno a partire dal pomeriggio odierno l’innesco di rovesci e temporali sparsi sui settori a nord del Po, più diffusi ed intensi a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali fino alla fascia pedemontana adiacente, dove potranno essere associati a forti raffiche di vento, grandinate e fulminazioni. In serata è atteso un temporaneo esaurimento dei fenomeni, ma già dalle prime ore di domani una nuova fase instabile interesserà dapprima i settori alpini occidentali per poi estendersi al resto della regione nelle ore centrali, ad eccezione delle aree a ridosso del settore appenninico che sperimenteranno condizioni più asciutte.



Le temperature massime saranno in lieve flessione oggi pomeriggio, più marcata domani, quando si manterranno quasi ovunque al di sotto dei 30 °C. Un nuovo rialzo è atteso per giovedì con massime che si riporteranno al di sopra dei 30 °C sulle pianure, con punte di 34 °C nell’alessandrino.

In considerazione dell’evoluzione attesa per le prossime ore il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali su zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali per il pomeriggio odierno e la giornata di domani.