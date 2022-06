Nessun Iframes

PIEMONTE - 22-06-2022 -- Dopo sei settimane consecutive nelle quali la curva dei contagi da Covid è sempre andata in discesa, per la seconda settimana anche in Piemonte si segnala - come nel resto d'Italia - un notevole rialzo dei contagi. Secondo i dati forniti dalla Regione, nel periodo dal 13 al 19 giugno i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.577. In totale i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 11.042(+3.799 rispetto alla settimana precedente).

I dati quotidiani suddivisi per province: Alessandria 132, Asti 43, Biella 64, Cuneo 150, Novara 118, Vercelli 66, VCO 61, Torino città 334, Torino area metropolitana 554.

I dati settimanali suddivisi per province: Alessandria 923 (+377), Asti 299 (+92), Biella 446 (+133), Cuneo 1048 (+282), Novara 825 (+280), Vercelli 459 (+186), VCO 428 (+ 151), Torino città 2.340 (+840), Torino area metropolitana 3875 (+1279).

Sempre nella settimana dal 13 al 19 giugno l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 258.4, in netto rialzo (+52.4%) rispetto ai 169.5 della settimana precedente.