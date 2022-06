Nessun Iframes

PIEMONTE - 22-06-2022 -- Condizioni meteo instabili sino a venerdì: è quesnto prevede il bollettino di Arpa Piemonte, secondo il quale una perturbazione atlantica sta erodendo la parte più occidentale dell'alta pressione nord-africana presente sul bacino centrale del Mediterraneo da alcuni giorni. Tale situazione favorisce l'ingresso di aria più umida ed instabile sulla nostra regione che sarà causa di instabilità atmosferica attesa fino a venerdì. Successivamente una nuova rimonta dell'alta pressione determinerà nuovamente condizioni stabili e soleggiate. Sul Piemonte nordoccidentale, nelle ultime 24 ore, si sono verificate precipitazioni a carattere di rovescio che sono state anche forti. I valori più significativi si sono osservati a: Trivero (BI) con 86 mm, Fobello (VC) 67 mm, Traversella (TO) con 33 mm. La stazione di Borgofranco d’Ivrea (TO) ha registrato 34 mm con un massimo di 28 mm in mezzora.

Le pianure piemontesi sono state interessate più marginalmente dalle piogge con valori compresi tra 5 e 10 mm mentre nelle provincie meridionali della regione non si sono registrati valori significativi.

Complessivamente l’evento ha portato fino ad ora circa 6.9 mm medi sulla regione che corrispondono a circa il 2,6% del deficit accumulato da inizio anno sul Piemonte e pertanto questa pioggia non muta sensibilmente la situazione di severità idrica della nostra regione.