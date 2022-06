Nessun Iframes

MACUGNAGA - 29-06-2022 -- E’ stata presentata alla Kongresshaus di Macugnaga la IV edizione del Monterosa Est Himalayan Trail organizzata da Sport Pro-Motion A.S.D. per il 30 e 31 luglio e incluso tra gli eventi che hanno permesso al Piemonte di diventare Regione Europea Dello Sport 2022. Un riconoscimento per il MEHT legato agli elevati standard organizzativi, alla capacità di generare un impatto economico positivo sul territorio, frutto del rispetto dell’ambiente e della valorizzazione dello sport come strumento di benessere e promozione delle tradizioni del territorio.

Soddisfazione anche per il sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci: “Sono onorato di presentare questa gara che significa tanto per la comunità” e l’assessore allo Sport Giorgia Burgner: “Grazie al MEHT viene promosso il Comune di Macugnaga anche all’estero e di questo vi ringraziamo”.

E il sindaco di Vanzone Claudio Sonzogni: “E’ un evento importantissimo per il territorio”.

Sul palco anche il campione Giulio Ornati: “Ho visto nascere e crescere questa gara, qui siamo partiti da un livello elevato grazie allo staff di Paolo Ottone che ha capacità organizzative ormai comprovate. A questo si aggiunge che la gara si svolge in un contesto magnifico. Negli anni ho notato che il MEHT si è fatto strada nel cuore dei trail runner; perciò, io penso che in questo posto si possa solo fare del bene. A fine luglio spero di essere in forma e venire a correre la Brutal 103 km”.

Il presidente di Sport Pro-Motion Paolo Ottone ha voluto sottolineare quanto l’evento Meht sia possibile solo grazie ad un lavoro di squadra tra organizzatori, volontari e sponsor pubblici e privati: “Quest’anno abbiamo gli occhi puntati sulla Brutal 103k, dobbiamo capire se rappresenta una risorsa e se la sua organizzazione è sostenibile”.

LE GARE – Saranno ancora cinque le distanze, Brutal 103K 7.800D+, Epic 60K 4.700D+, Sky 38K 3.100D+, Challenge 22K 1.700D+ e Short 14K 850D+, cui si aggiungerà il MEHT Mini Trail dedicato ai piccoli.

L’unica variazione interessa la Ultra 105K che si trasforma in Ultra 103K e grazie ad un rimaneggiamento nella seconda parte, il percorso diventa più fluido e scorrevole.

A lasciare il Centro Sportivo della frazione Pecetto di Macugnaga (Vb) saranno per primi gli atleti che parteciperanno alla ULTRA 103K che partiranno alle ore 5.00 del 30 luglio cui seguiranno alle 5.30 gli atleti della EPIC 60K. Partenze ogni 30 min a partire dalle 8.00 per le ultime tre distanze. Da ultimo, alle ore 11.00 del 31 Luglio partiranno i piccoli iscritti al MEHT Mini Trail. Per tutti, l’arrivo sarà al Centro Sportivo della frazione Pecetto di Macugnaga. Lo scorso anno i proventi di questa manifestazione sono stati devoluti ai Volontari del Soccorso Alpino mentre quest’anno destineremo all’Associazione Incendi Boschivi del Comune di Vanzone.

GLI AMBASSADOR - Ai nastri di partenza sulle varie distanze troviamo Franco Collè (Polisportiva Sant'Orso Aosta – Team HOKA/Karpos) che torna per fare tris e l’omegnese Giulio Ornati (Sport Project VCO, Team Salomon) vincitore della prima edizione del MEHT (60km) e della Epic 60 km nel 2021. Al femminile, attesissimo il debutto in questa manifestazione dell’atleta locale Alice Modignani Fasoli (Bergamo Stars Atletica) che dovrà vedersela con Giulia Saggin (Friesian Team) che già conosce bene questa gara avendone vinta la prima edizione. Al via anche la specialista di ultratrail Giuditta Turini (Pol Sant'Orso Aosta – Team HOKA/Karpos).

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte, (https://meht.it/). Sono già 20 le nazioni rappresentate al via del IV Monterosa EST Himalayan Trail, un segnale che questa manifestazione piace e ha saputo conquistare un posto nel ricco panorama degli Ultra Trail più duri e che il lavoro di Sport PRO-MOTION A.S.D. in termini organizzativi ma anche di promozione del territorio sta dando i suoi frutti. Tutte le manifestazioni organizzate da Sport PRO-MOTION A.S.D., infatti, hanno a cuore la cura della soddisfazione degli atleti ma anche degli accompagnatori, un’attenzione che comporta impegno nella realizzazione di eventi collaterali di minore difficoltà e, allo stesso tempo, nella valorizzazione dell’offerta turistica locale.

Attenzione al numero massimo di partecipanti per ciascuna distanza e al cambio quota a slot di partecipanti.

