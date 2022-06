Nessun Iframes

CREVOLADOSSOLA - 30-06-2022 -- L'amministrazione di Crevoladossola fa sapere che sono stati completati negli scorsi giorni importanti interventi sul rio della Montagnetta in località Caddo. Il rio in questione è uscito dal proprio alveo ad inizio giugno in seguito ad un evento di pioggia estremo. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Frua di Villadossola. Altri interventi di somma urgenza sono stati eseguiti nelle scorse settimane delle ditte Protti e Botta.

Complessivamente il Comune ha investito circa 50.000 euro che dovrebbero essere in parte rimborsati dalla regione Piemonte. Si tratta di pulizie di alvei ma anche di tombini e rifacimento di asfaltatura. Altri lavori, come quello in via Casetti e di sistemazione di alcuni canali, sono in corso di esecuzione.

Nel frattempo si programma un intervento più complessivo e strutturato nell'area di Caddo, in accordo con i tecnici della Regione, dei geologi e dell'ufficio tecnico.

E’ prevista nel breve futuro anche la realizzazione di un sistema di regimentazione delle acque bianche in via Casetti.

Nessun Iframes