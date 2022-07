Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 01-07-2022 -- E' stato arrestato in Toscana F.R l'assicuratore domese coinvolto in una inchiesta internazionale su un traffico di materiale pedopornografico. Inchiesta condotta dalla Procura di Roma. Dell'uomo non si avevano notizie, tant'è che si credeva potesse essere scappato in America centrale assieme alla compagna, ma ieri sera l'allontanamento è finito. L'uomo era ricercato da alcuni giorni, martedì i poliziotti si erano recati nel suo domicilio, ma lui non c'era. La perquisizione pareva aver confermato l'ipotesi accusatoria. Davanti a casi di questa gravità c'è da ricordare sempre che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.