PIEMONTE - 06-07-2022 -- Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 611.4, in netto rialzo (+58,5 %) rispetto ai 385.7 della settimana precedente. Si tratta della quarta settimana consecutiva in cui si registra un rialzo, dopo 6 settimane consecutive in cui la curva dei contagi era in calo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 558.1 (+ 64,6%).

Nella fascia 25-44 anni è 765.8 (+ 55,4%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 724.5 (+ 60,3%).

Nella fascia 60-69 anni è 625 (+56,3%).

Tra i 70-79 anni è 611.8 (+ 66,5%).

Nella fascia over80 l’incidenza risulta 373.9 (+57,8%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE

In età scolastica, nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio, l’incidenza rispetto alla settimana precedente registra un aumento in tutte le fasce di età.

Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 402.4 (+ 39,7%).

La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 244.2 (+ 73,3%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 327.9 (+ 41,2%).

Nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 507.9 (+ 77,8%).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 342.1 (+50,8%).

Secondo gli esperti della Regione la curva epidemica dovrebbe essere prossima al plateau. Il numero dei contagi è elevato ma la situazione dei posti letto ordinari ed in terapia intensiva è ampiamente sotto controllo. Si tratta di una fase di convivenza con le varianti omicron del Covid che richiede ancora massima prudenza ed attenzione nei comportamenti da parte della popolazione.