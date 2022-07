Nessun Iframes

PREMOSELLO - 10-07-2022 -- Il Parco Nazionale Val Grande, "per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla più che mai urgente necessità di avere cura della morfologia dei nostri fragili territori di montagna anche alla luce dei recenti fatti di cronaca", organizza durante il periodo estivo, escursioni finalizzate, oltre a far conoscere splendidi paesaggi, anche le opere di terrazzamento plasmate nei secoli dai valligiani: ingegnose testimonianze di sinergia tra uomo e natura ed esempi di architettura rurale realizzata da intere collettività per ottimizzare attività agricole e rurali.

Colloro e l'anello di Capraga saranno la meta della prossima escursione guidata gratuita che si terrà il 17 luglio.

Prenotazioni entro 4 giorni prima su http://www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=96993 -

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Interraced-Net che promuove l'arte dei muretti a secco, riconosciuta dall’UNESCO come “patrimonio culturale immateriale” dell'Umanità.

Interraced- Net coinvolge una superficie di 261 km, 71 Comuni tra Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta e il Cantone dei Grigioni (CH) per un totale di 198.703 abitanti.