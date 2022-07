Nessun Iframes

PIEMONTE - 10-07-2022 -- Entra nel vivo la XVIII edizione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta con la Business Plan Competition, finalizzata a favorire la nascita di startup innovative: fino al 27 luglio è possibile candidare i progetti imprenditoriali innovativi.



C’è tempo fino al 27 luglio per candidarsi alla Business Plan Competition, la Fase II della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2022, l’iniziativa giunta alla XVIII edizione e promossa dagli incubatori I3P, 2i3T ed Enne3 per sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza, diffondere la cultura dell’innovazione a livello locale e promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano.



Organizzata nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione promosso da PNICube, la Business Plan Competition di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta è aperta a tutti gli aspiranti imprenditori maggiorenni, che possono presentare un Business Plan che descriva un progetto imprenditoriale finalizzato alla nascita di una startup innovativa in riferimento alle categorie di gara Life Sciences, ICT, Cleantech & Energy, Industrial, Turismo e Industria Culturale e Creativa.

Nel frattempo, si è chiuso con successo il Concorso delle Idee, cioè la Fase I della Startup Piemonte Valle d’Aosta, che individuerà le migliori idee imprenditoriali, da premiare con servizi e attività gratuite di supporto e consulenza erogate dagli Incubatori di impresa, finalizzati alla stesura del business plan. Sono state 173 le proposte, in aumento rispetto alle 146 dello scorso anno, e 416 i proponenti, di cui 71% uomini e 29% donne e uno su tre è under 30. In generale, si tratta nella maggior parte dei casi di laureati (47% magistrale e 17% triennale) ma non mancano i diplomati che rappresentano il 22% dei proponenti. Oltre 4 su 10 sono residenti a Torino.

Le idee si riferiscono soprattutto al settore ICT (32%), cioè prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media, come e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc. Piace anche il settore Turismo e Industria Culturale e Creativa con il 23% di idee candidate. Seguono poi le idee di progetto per il settore Cleantech & Energy (16%), cioè orientate al miglioramento della sostenibilità ambientale, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia. Su Life Science ed Industrial infine hanno puntato - rispettivamente - il 15% e il 14% dei progetti candidati.



Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo: www.startcup-piemonte-vda.it