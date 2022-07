Nessun Iframes

ROMA - 10-07-2022 -- Si è tenuta la prima convention di Italia al Centro a Roma, all’Auditorium Antonanium, con il leader nazionale Giovanni Toti.

Il senatore alessandrino Massimo Berutti, presente alla convention, è il coordinatore regionale per il Piemonte di Italia al Centro, che dichiara: “Sono stati posti obiettivi e programmi, tutti in linea con un partito che vuole dare risposte a quegli italiani che si sono stancati di giochi di potere, alleanze e promesse inutili. Italia al Centro sarà la casa di chi crede in un’Italia che può crescere, che può diventare migliore. Oggi si è parlato di cosa serve come politica industriale, finanziaria, estera, economica, ambientale, tutti temi fondamentali e che al momento sono sul tavolo delle discussioni ma che finora non hanno trovato una direttiva centrista reale. Sono molto soddisfatto del percorso che si sta avviando, il cantiere è aperto e le porte sono spalancate a tutti quelli che credono ad una nuova stagione politica fatta di concretezza costruita dal basso”.

Ha spiegato Toti: “Il centro è di tutti; di tutte le persone che hanno voglia di dare un contributo per cambiare la politica italiana, altrimenti rischia di essere un centrino. Italia al Centro vuole mettere al centro i problemi dell’Italia e tutti quegli amministratori che città mandano avanti questo Paese”.

Nelle province piemontesi sono già presenti strutture partecipate, ma chi desidera avere un riferimento regionale o sapere di più del progetto può scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . (c.s)