PIEMONTE - 13-07-2022 -- Nell acque reflue del Piemonte spunta la sottovariante Omicron BA.5. L'ha rilevata Arpa come dominante nell'analisi dei campioni del 4 luglio 2022 dei depuratori di Cuneo, Alessandria, Castiglione Torinese e Novara. Di Omicron BA.5 lo scienziato di fama internazionale Eric Topol, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, ha definito questa variante la peggiore "non perché provochi una malattia più grave, il che è ancora poco chiaro ma possibile" ma perchè è molto infettiva e porta anche a reinfezioni.



Per quanto riguarda la sottovariante BA.4 Arpa comunica che si continuano a rilevare mutazioni specifiche ma con frequenze che sembrerebbero essere in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Nelle prossime settimane il laboratorio di Virologia Ambientale monitoretà l'evolversi della situazione anche per quanto riguarda le nuove sottovarianti di Omicron, come BA.2.12 e BA.2.75.