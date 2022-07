Nessun Iframes

PIEMONTE - 13-07-2022 -- “I voucher vacanza sono un’opportunità per tutte le province della nostra Regione e, in particolar modo, per il Vco che con le sue bellezze paesaggistiche e naturali rappresenta certamente una delle mete più ambite dai turisti italiani e stranieri”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, commentando il ritorno dei voucher-vacanza che l’amministrazione regionale mette a disposizione, da domani, per chi vorrà raggiungere il Piemonte ed effettuare escursioni e gite con tariffe agevolate sino al 50%. Una formula che ritorna quest’anno con alcune novità significative, a conferma della bontà delle vedute in tema di turismo e non soltanto.

“Con i suoi laghi, le isole e le montagne - dice Preioni - il Vco rappresenta un’opportunità per chiunque abbia il desiderio di trascorrere qualche giorno all’aria aperta in un territorio che negli anni ha saputo sviluppare e ottimizzare la sua capacità di accoglienza. I dati, peraltro, ci danno ragione - sottolinea il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte - valutato che i primi mesi del 2022, trainati dai turisti stranieri, sono stati ottimi: i laghi in primavera, così ci dicono gli operatori del settore, hanno raggiunto i livelli pre Covid. Con questa iniziativa la Regione a maggioranza Lega conferma l’attenzione verso tutte le sue province - conclude Preioni - e in particolare verso quelle più decentrate come il Vco”.

Partiranno, dunque, da domani, giovedì 14 luglio, le vendite delle escursioni e delle attività outdoor scontate del 50%, con una offerta che continuerà ad arricchirsi di proposte sul portale www.visitpiemonte.com. Dal 5 settembre, poi, al via anche la formula 4x2: per chi acquista 4 notti in Piemonte due saranno gratuite. (c.s)