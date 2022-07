Nessun Iframes

TORINO - 14-07-2022 -- Il presidente della Regione Cirio dopo l’incidente in cui ieri sera in Piemonte ha perso la vita una donna commenta amaramente: “Non bastano le parole di circostanza, serve subito l’intervento dello Stato”. “Non si può perdere la vita per un cinghiale. Questa tragedia è inaccettabile. Denunciamo da tempo che il problema è di sicurezza pubblica e non solo legato ai danni all’agricoltura. Abbiamo più volte convocato tutte le prefetture e messo in campo ogni strumento che la legge ci dà. Strumenti che però sono totalmente inadeguati. Ora basta. Ieri sera una famiglia è stata distrutta e non possono più bastare le parole di solidarietà e di circostanza. È necessario che lo Stato intervenga. Ha il dovere di farlo e subito”.

L'incidente è avvenuto ieri sera a Villanova Mondovì, nel Cuneese, a perdere la vita è stata una donna di 55 anni in un incidente d’auto causato da un cinghiale.

Intanto a Roma, proprio questa mattina l’assessore all’Agricoltura Cibo, Caccia e Pesca Marco Protopapa era impegnato in una conferenza stampa a Roma assieme ai 21 assessori regionali all’agricoltura. Il punto trattato era proprio l'emergenza cinghiali: “In Piemonte ci troviamo in una situazione ancora più grave e siamo qui a chiedere allo Stato di risolvere un problema di emergenza - ha detto l'assessore piemontase -. Siamo di fronte ad un bollettino di guerra dovuto ai gravi danni in agricoltura con i campi devastati e alla mancanza di sicurezza sulle strade con incidenti mortali. L’ultimo è avvenuto ieri notte nel Cuneese, a Villanova Mondovì, dove purtroppo ha perso la vita una donna e a nome della Regione esprimo le più profonde condoglianze alla famiglia".

"Lo Stato non ci aiuta con una legge vecchia ferma al 1992 (legge 157 del 1992) - ha proseguito Protopapa - . In più il Piemonte è sotto scacco della peste suina africana. Abbiamo dovuto fermare tutte le attività nei territori interessati dalla peste suina, perché l’emergenza sanitaria della Psa ci impone drastiche ristrettezze di azione nel rispetto di regole europee e sanitarie non condivise. Un danno economico pesante che interessa non solo le aziende agricole.

Abbiamo bisogno di soluzioni e di ristori. Abbiamo bisogno di aprire l’attività venatoria temporaneamente e non possiamo affidarci ai soli cacciatori ma occorrono più guardie venatorie e personale dedicato alle attività di controllo e di contenimento”.