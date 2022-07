Nessun Iframes

PIEMONTE - 15-07-2022 -- Non accenna a diminuire l'ondata di caldo sul Piemonte. Secondo Arpa, dopo una lieve flessione nella giornata di domenica, anche la prossima settimana le temperature saranno decisamente superiori alla media.

Questo il bollettino emanato nella giornata di venerdì: "Persiste il campo di alta pressione sull'Europa occidentale, con temperature sopra la media del periodo.

Nella giornata di domenica ci sarà tuttavia una lieve flessione dei valori termici, a causa di flussi più freschi orientali nei bassi strati. Questa configurazione anticiclonica sembra rimanere sostanzialmente stazionaria anche per la prossima settimana. Si segnalano, per i prossimi giorni, possibili condizioni di disagio dovuto alle elevate temperature sulle zone di pianura"