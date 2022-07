Nessun Iframes

CEPPO MORELLI - 16-07-2022 -- L'anzaschino Mauro Balmetti, che fa parte delle Fiamme oro di Moena, ha terminato ieri il ritiro con la nazionale juniores u23 di sci di fondo per 10 giorni impegnata negli allenamenti a Obertilliach, in Austria. Ce lo comunicano gli amici de La Valle del Rosa.

Qualche settimana fa la stessa squadra era stata in ritiro in terra toscana, sempre seguiti dai tecnici Luciano Cardini, Michela Andreola e Fabio Pasini.

Non resta che augurare una proficua stagione al nostro forte atleta in vista anche dei Mondiali che si svolgeranno in Canada alla fine del prossimo gennaio e vedrĂ competere anche gli under 23.

