PREMOSELLO - 16-07-2022 -- Colloro e l'anello di Capraga saranno la meta dell’escursione guidata gratuita di domani, domenica 17 luglio.

La camminata è organizzata dal Parco Nazionale Val Grande per sensibilizzare alla cura della morfologia della montagna e rintra in un ciclo di appuntamenti predisposti durante il periodo estivo.



L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Interraced-Net che promuove l'arte dei muretti a secco, riconosciuta dall’UNESCO come “patrimonio culturale immateriale” dell'Umanità.

Interraced- Net coinvolge una superficie di 261 km, 71 Comuni tra Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta e il Cantone dei Grigioni (CH) per un totale di 198.703 abitanti.