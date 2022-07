Nessun Iframes

PIEMONTE - 17-07-2022 -- Recentemente in Piemonte è stata approvata la costuzione dell'Azienda Zero, un ente intermedio tra la Regione e le Aziende sanitarie. Attraverso un modello di efficientamento già collaudato con successo in altre Regioni, con l'Azienda Zero si cercherà di dare maggior efficacia, efficienza, organizzazione e controllo alla sanità piemontese. L'intento è quello di razionalizzare le risorse a disposizione del sistema accentrando una serie di funzioni e

processi che potranno essere erogate a beneficio di tutte le Aziende sanitarie, a cui spetterà il compito di dedicarsi in modo sempre più efficace all'erogazione di prestazioni.

Un convegno organizzato dalla Regione per lunedì 18 luglio (ore 15-18.40 Aula Multimediale della Regione Piemonte) approfondirà con esperti e amministratori la road map verso l'azienda zero: le sue finalità e le attività, il modello organizzativo e gestionale (anche sui territori) e le priorità. Info: www.hdcons.it.