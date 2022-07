Nessun Iframes

PIEMONTE - 17-07-2022 -- Non acenna a diminuire il caldo in Piemonte: anche nei prossimi giorni sono infatti previste temperetaure superiori alla media del periodo. Secondo il nuovo bollettino meteorologico di Arpa, "sul Piemonte è presente una estesa area anticiclonica che permarrà anche nei prossimi giorni, garantendo cieli ben soleggiati e favorendo condizioni in prevalenza stabili, ad esclusione di debole instabilità pomeridiana sui rilievi alpini. Tuttavia, flussi da est nei bassi strati al mattino e in serata apporteranno umidità con conseguenti locali addensamenti limitati ai settori a nord del Po. La persistenza del campo di alta pressione continueranno a determinare ancora valori termici al di sopra della media del periodo".