DOMODOSSOLA - 18-07-2022 -- Domoschool, la Scuola Internazionale Alpina di Matematica e Fisica, è giunta alla sua terza edizione. Da oggi 18 al 22 luglio docenti, esperti, ricercatori, studenti universitari e appassionati di matematica e fisica provenienti da tutto il mondo si incontrano a Domodossola per approfondire gli ultimi studi sulla Gauge Theory and the Langlands Program.

Presenti tre tra i più grandi esperti in materia: Laurent Lafforgue – Matematico francese vincitore della medaglia Fields (equivalente del Nobel per la matematica) per gli studi sul Langlands Program; Olivia Caramello – Docente presso l’Università dell’Insubria e detentrice della cattedra Gelfand presso l’IHES; Philsang YOO – Docente presso la Seoul National University.

Oltre alle lezioni e agli approfondimenti in aula, una giornata sarà dedicata alla scoperta del territorio circostante, in particolare quest’anno i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le montagne delle valli dell’Ossola attraverso una camminata nei boschi e la degustazione di prodotti locali.

Inoltre anche quest’anno si terrà un appuntamento aperto a tutti che si svolgerà giovedì 21 luglio alle h. 21.00 in Piazza Rovereto a Domodossola (in caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Cappella Mellerio) dal titolo “Verso l’infinito: matematica, fisica e realtà”: Laurent Lafforgue e Olivia Caramello dialogheranno con Sergio Cacciatori – Università Insubria e coordinatore Domoschool – e Cinzia Attinà, giornalista – per conoscere meglio oltre agli scienziati anche il percorso effettuato come persone.

Organizzata da Ars.Uni.VCO e Città di Domodossola – e supportata da un Comitato Tecnico Scientifico coordinato dal prof. Sergio Cacciatori e composto da professori universitari provenienti dagli Atenei di Insubria, Milano e dai più prestigiosi Istituti, tra cui l’ETH di Zurigo e Princeton, l’Albert Einstein di Potsdam e Landau di Fisica Teorica di Mosca, la Scuola ha ottenuto quest’anno il riconoscimento da parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Infn. e dal Gruppo Nazionale di Alta Matematica Indam – Gnampa oltre al patrocinio dell’Università Piemonte Orientale, del Collegio Mellerio Rosmini e di Domobianca365.

Stefania Cerutti (Ars.Uni.VCO) afferma:“Un evento importante, che rende ArsUniVco orgogliosa di poter contribuire alla sua realizzazione sia sul piano della scienza, come ricerca e divulgazione, sia sul piano della valorizzazione territoriale. Domoschool rappresenta, infatti, un’occasione per scoprire, indagare, applicare “formule” innovative per comprendere e governare i cambiamenti che, spesso, ci sembrano astratti e lontani, quando in realtà incontrano le nostre quotidianità e i nostri territori.”

Per l'assessore Daniele Folino: “Torna Domoschool, ne sono estremamente orgoglioso, è l’ennesimo appuntamento straordinario ospitato dalla nostra Città, che vuole con determinazione segnare la propria inclinazione per la Cultura, il sapere. Scienziati di fama mondiale si troveranno a Domodossola per studiare, dialogare ed incontrarsi anche con il pubblico, offrendo un’altra opportunità irripetibile e, sono convinto, innamorandosi del nostro territorio!”

Sergio Cacciatori: “La Città di Domodossola e l’associazione Ars.Uni.Vco sono riusciti a creare un’occasione ideale di incontro tra scienziati di altissimo livello e di fama internazionale e una realtà locale che è entrata rapidamente nei cuori di tutti coloro che ad oggi hanno partecipato alla Domoschool. È un’importante dimostrazione di apertura culturale e professionalità che non si incontrano spesso.”

Per informazioni dettagliate su Domoschool e relativi aggiornamenti è possibile visitare il sito alla pagina https://www.arsunivco.eu/gauge-theories-and-the-langlands-program-2022/