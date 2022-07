Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 18-07-2022 -- Fra i sette punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato in seduta ordinaria per mercoledì 20 luglio alle ore 21 a Domodossola spicca l’ordine del giorno presentato dal sindaco avente come oggetto “proposta di legge regionale prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico in Piemonte".

Si tratta di una proposta che, statuto regionale alla mano, permette che ai consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, di proporre leggi che saranno discusse in aula regionale. I firmatari della proposta di legge sono i comuni di Torino, Montegrande, Baveno, Nichelino e Cureggio. Con la proposta portata in votazione anche Domodossola aderisce a questa iniziativa.

Scopo della proposta riportare il tutto alla precedente legge regionale che è stata modificata.

Per i firmatari della proposta devono tornare le distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili, le ore di chiusura minime mentre vengono dati 12 mesi, dall’applicazione della legge, per adeguarsi e chiudere le sale slot se vicine a luoghi sensibili.

Questa proposta di legge, vede la levata di scudi da parte di molti comuni. Rimane l’incognita del voto visto che la proposta dovrà essere votata a maggioranza in Consiglio regionale.