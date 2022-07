Nessun Iframes

VCO - 21-07-2022 -- La carenza di medici di medici di medicina generale (MMG) è uno dei problemi più sentiti dalla gente, uno dei più seri nell'elenco delle criticità legate alla sanità. Quelli che una volta si chiamavano "medici di famiglia" rappresentano il primo presidio sanitario del territorio, mancando loro l'intero sistema è in sofferenza, anche il sistema ospedaliero.

Come riportato dalla consigliera regionale Monica Canalis, "secondo l’Ordine dei Medici, nel territorio piemontese mancheranno quasi 1.000 medici specialisti entro il 2023 e 706 medici di Medicina Generale da qui al 2031".

E nel VCO come vanno le cose? I recenti episodi segnalati a Crevola, in Vigezzo, a Cannero parlano di criticità serie. Stando alla determina regionale del 20 aprile scorso, a quella data erano 26 i medici mancanti (9 in Ossola, 12 nel Verbano, 5 nel Cusio). Interpellata l'ASL, ci arriva risposta che ad oggi ne mancherebbero all'appello 17. Se consideriamo che per ogni medico di base il rapporto ottimale è di uno su una popolazione di 1000 persone, il conto dei pazienti "scoperti" è presto fatto: ma parliamo, appunto, di "rapporto ottimale" che di questi tempi non sembra essere un metro adottabile in ambito sanitario. A tamponare la situazione, la scelta da parte di molti medici del VCO di portare a 1800 (contro il limite precedente di 1500) il numero di pazienti. E' evidente che questo extra rappresenta un supplemento di lavoro per la categoria e che anche la qualità delle prestazioni potrebbe soffrirne.

E' vero che il VCO non è l'unico territorio che si ritrova a fronteggiare queste mancanze, il problema infatti è nazionale ed è determinato da una molteplicità di fattori, uno dei quali è la richiesta di specializzazione per poter esercitare come MMG, una volta non necessaria.

Tornando nel VCO, si confida che settembre possa portare nuovi arrivi: la Regione dovrebbe pubblicare una graduatoria entro l'estate sulla base della quale i medici potranno chiedere le assegnazioni e l'Asl procedere con l'assunzione. Basterà? La consigliera Canalis ha elencato quelli che, a parer suo, sarebbero i provvedimenti da adottare per evitare che certe situazioni si ripetano: "Aumentare le borse di specializzazione, abilitare al servizio gli studenti degli ultimi anni della scuola di specializzazione, modificare l’Accordo Integrativo Regionale coi Medici di Medicina Generale (per evitare che le aree disagiate restino scoperte), migliorare i collegamenti tra i Comuni dello stesso ambito territoriale sanitario per facilitare il raggiungimento degli ambulatori, incentivare l’opzione dei medici per la specializzazione in Medicina generale, comunicare i fabbisogni in modo preciso al Governo, ma soprattutto la Regione Piemonte deve pubblicare molto più rapidamente le graduatorie per evitare di lasciare come adesso periodi vuoti".

