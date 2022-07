Nessun Iframes

VCO - 21-07-2022 -- Non sembra voler concedere tregua il caldo di queste giornate di luglio. Martedì 19 luglio segnerà probabilmente il record della più calda: in regione Nosere a Domo la colonnina è arrivata a sfiorare i 37 (fonte MeteoLive VCO) mentre alle 17 ai 4454 metri della Capanna Mergherita s'è toccata una temperatura di +6.8°. Nelle località di fondovalle massime comprese tra 33 e 35 gradi. Ieri, mercoledì, le temperature sono scesa in media di un grado, non di più. Tutta colpa dell'anticiclone africano.

Arpa suggerisce che tra domani e sabato il passaggio di aria moderatamente più fredda in quota, associata ad un'onda depressionaria atlantica in transito dalla Francia all'Europa centrale, porterà un parziale aumento della nuvolosità sul Piemonte, con veloci rovesci sparsi dalle Alpi alle zone pedemontane adiacenti. Domenica la rimonta dell'alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo riporterà cielo generalmente più sereno. Continua il caldo torrido, particolarmente marcato tra oggi e domani, in lieve e temporanea attenuazione nel fine settimana. Insomma, non c'è da stare allegri.

Lo zero termico è in lieve aumento fino ai 4600-4700 m a nord e 4800 m a sud.