VCO - 30-07-2022 -- Questa mattina alcuni volontari Aib del VCO sono partiti per dare il cambio ai colleghi impegnati in Sicilia nella colonna mobile del Piemonte ha supporto delle strutture locali alla lotta contro gli incendi boschivi.

Sono giornate molto intese per gli Aib piemontesi impegnati in Calabria e nei giorni precedenti in provincia di Messina. Fortunatamente nel territorio piemontese i temporali hanno smorzato un po' il rischio ma va ricordato che da inizio luglio fino a settimana scorsa 73 incendi boschivi hanno registrato la presenza di 737 Operatori AIB e 315 automezzi.