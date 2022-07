Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 30-07-2022 -- Un passato di rotta dei commerci, un presente e un futuro di via escursionistica, aperta al turismo slow e sostenibile, il turismo del domani. Ed è proprio guardando avanti, a quanto ancora resta da fare per rendere la Via Stockalper un modello di sviluppo per i territori attraversati, che giovedì 28 luglio 2022, nella Sala Falcioni a Domodossola s’è tenuta la conferenza “Progetto Interreg TVA: Il rinnovato cammino dello Stockalper”, momento di confronto tra partner e collaboratori del progetto transfrontaliero del Trenino Verde delle Alpi. Proprio nella rinascita completa della via Stockalper , il TVA trova una ragione importante: quella della interconnessione dei sistemi di mobilità.

Il Trenino verde delle Alpi delle Ferrovie Svizzere Bls e l’Autopostale, vanno infatti ad integrarsi ad un trekking che in virtù della possibilità di fruire, al bisogno, dei mezzi di trasporto – il cosiddetto “hop on/hop off” - diventa fattibile anche per turisti meno allenati.

La conferenza ha visto gli interventi di figure chiave per la riuscita del progetto. Alessandro Pirocchi, referente tecnico per gli interventi del rinnovo del sentiero, ha spiegato come l’antico percorso che connetteva la città svizzera di Briga a Domodossola superando il Passo del Sempione, grazie agli interventi di sistemazione sentieristica del progetto Interreg, stia rinascendo nella sua parte italiana: “Abbiamo recuperato – così Pirocchi – il percorso originale che in passato si era perso per la costruzione di numerose infrastrutture, quali il tunnel del Sempione o ancor prima la strada napoleonica, che in parte ha cancellato il tracciato. Con un grande lavoro, iniziato dal CAI e ripreso dalle amministrazioni locali, grazie anche all’aiuto dell’Associazione ‘Sentieri Ossolani’ di Berna, siamo andati alla minuziosa ricerca delle tracce per ricostruire un itinerario che potesse dare continuità da Gondo fino a Varzo”. Opera meritoria quella dei volontari dei “Sentieri ossolani”, rappresentati in conferenza dal presidente Peter Krebs . L’esempio di questi cittadini elvetici che, per pura passione, si occupano di manutenere i sentieri ossolani, ha rimandato immediatamente a quella idea di antica e indissolubile collaborazione tra chi vive ai due lati della frontiera.

Ha poi parlato il rappresentante del Rotary Briga e del Rotary Pallanza-Stresa, Roberto Parlanti, presidente della Commissione internazionale dei due sodalizi: “Si è discusso di un intervento concreto sulla Via Stockalper, che consiste nel metterci a sistemare i sentieri grazie al volontariato, pilastro del Rotary Club”. Una ricognizione sul campo, effettuata in quattro tappe da martedì 26 a giovedì 28 dallo staff di Itiner.Aria è stata raccontata da Alberto Conte.

Ad introdurre gli interventi, i saluti istituzionali del vicesindaco di Domodossola, Franco Falciola e del Presidente della Provincia del VCO, Alessandro Lana. Entrambi hanno rimarcato l’importanza del progetto presente (ma anche di quello che giungerà nei prossimi anni) per la valorizzazione del territorio nell’ottica di un turismo “green”. Valorizzazione che è già cominciata se si pensa, ad esempio, che la ristrutturazione della sentieristica nel territorio di Varzo ha reso fruibile il percorso della Stockalper a migliaia di escursionisti che, zaino in spalla e in ogni stagione, attraversano il territorio. Lo ha assicurato dal suo punto di vista privilegiato, il vicesindaco Mauro Tiboni, sottolineando come in paese siano stati aperti recentemente dei B&B.

Il Progetto Interreg TVA (Fondo europeo di sviluppo regionale) vede come partner: Regione Piemonte, Canton Vallese, Stadtgemeinde Brig-Glis, Città di Domodossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Agenzia Mobilità Piemontese, Visit Piemonte.