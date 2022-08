Nessun Iframes

MACUGNAGA - 01-08-2022 -- In questa estate di spiccata siccità e di temperature anomale, Arpa Piemonte ci riporta i dati. Acclarato che da metà maggio in Piemonte siano state registrate temperature sensibilmente al di sopra della norma climatica del periodo 1991 – 2020, c'è di buono che non sono stati superati i 40°C, come successo in diverse occasioni quali l’11 agosto del 2003, il 22 luglio 2015, il 2-4 agosto 2017 e il 27-28 giugno del 2019.

La rete meteorologica di Arpa Piemonte ha registrato però due record di massima a giugno, di cui una, al Passo del Moro, a 2820 m con 23.7°C il 27 giugno 2022, è anche un record assoluto.

Maggio si è posizionato al secondo posto dopo il 2009, anche giugno al secondo mese più caldo dopo il 2003 e luglio sarà probabilmente ai primi 2 posti insieme al 2015. Al momento sembra più plausibile un nuovo secondo posto dietro il 2015. Luglio 2022 sarà anche tra i tre mesi più caldi in assoluto assieme a luglio 2015 e agosto 2003.

Ciò che ha caratterizzato maggiormente questo periodo di caldo sono state le notti tropicali (temperature minime sopra 20°C). Il numero di notti tropicali consecutivo ha registrato il record a Torino (15), Vercelli (9), Verbania(15) e Asti (15) tutti a partire dall’inizio della seconda decade di luglio. Anche il totale di notti tropicali nel bimestre giugno luglio è stato il più elevato dal 1991 a Torino con 33 notti, Vercelli con 23, Novara e Asti con 22 giorni.