Nessun Iframes

VILLADOSSOLA - 03-08-2022 -- Torna l’appuntamento all’area La Lucciola a Villadossola con la Festa de l’Unità dei democratici, dal 6 al 15 agosto 2021. E saranno molti gli appuntamenti politici.

Ci saranno diversi esponenti nazionali dei "dem" con l'ossolano Enrico Borghi a fare gli onori di casa: Deborah Serracchiani capogruppo PD Camera, sen. Simona Malpezzi capogruppo PD Senato, on. Emanuele Fiano, sen. Anna Rossomando vicepresidente del Senato, on. Chiara Gribaudo, on. Brando Benifei capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, l’ex ministro on. Graziano Delrio, on. Roger De Menech deputato PD, Monica Canalis vicesegretario regionale PD e consigliere Regione Piemonte, Marco Bussone presidente nazionale Uncem, Daniele Valle vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte e poi Alberto Preioni presidente Gruppo Lega Salvini in Consiglio Regionale e Alice De Ambrogi segretaria provinciale PD V.C.O. Tanti ospiti per approfondire temi nazionali, visto che siamo in piena campagna elettorale, ma è certo che a destare particolare interesse in chiave locale sarà il faccia a faccia tra il sindaco di Verbania Silvia Marchionini e quello di Domodossola, Lucio Pizzi. Incontro moderato dalla giornalista della Stampa Cristina Pastore (giovedì 11 agosto ore 18) e dedicato, neanche a dirlo, al tema sanità.

Durante l'assemblee dei sindaci dell'ASL al Tecnoparco, il 1° luglio scorso, i due primi cittadini si erano trovati sulla stessa linea, ovvero, erano d'accordo nel sostenere la necessità di un ospedale nuovo provinciale contro l'ipotesi dei "due poli" sostenuta nel documento presentato ai sindaci da ASL e Regione. A sposare l'idea dell'ospedale nuovo furono 52 sindaci, contro 15 favorevoli al mantenimento dei due presidi a Domo e Verbania.

Da notare che nell'occasione, nel report post assemblea si scelse la denominazione di "nuovo ospedale" e non di "ospedale unico". Scelta oculata per presentarsi alla Regione in maniera unitaria e per non imbattersi nella diatriba di sempre: dove collocare l'ospedale? A Ornavasso (come vorrebbe il sindaco di Verbania) o a Domo? E una volta realizzato il nuovo nosocomio cosa farne di San Biagio e Castelli?

Sarà impossibile per i due sindaci rimanere sulla stessa linea davanti a queste domande, ma come molti primi cittadini rimarcarono durante l'assemblea del 1° luglio, dovrà essere la Regione - una volta per tutte - a prendersi la responsabilità di decidere per il meglio.

A questo link il programma degli incontri e dibattiti https://bit.ly/3Q5YKIW

Qui il programma della festa (musica, cibo, sport ecc) https://www.partitodemocraticovco.it/wp-content/uploads/2022/07/Programma-Festa-La-Lucciola-agosto-2022.pdf