PIEMONTE - 03-08-2022 -- C’è tempo fino al 22 agosto per partecipare al bando della Regione Piemonte per la richiesta di contributi finalizzati alla creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali.



Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.745.000 sulla misura 16.4.1 del Programma di sviluppo rurale, a sostegno dei progetti di filiera corta per le annualità 2022 e 2023, che vanno ad interessare i settori vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, zootecnico e lattiero-caseario

L’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte sottolinea che prosegue l’impegno della Regione nel favorire la cooperazione tra aziende agricole e punti vendita per la realizzazione delle filiere corte dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli piemontesi di qualità certificati. L’obiettivo è offrire al consumatore la possibilità di poter usufruire dei prodotti locali cosiddetti a chilometri zero, rafforzando così il legame con i territori di produzione.



Possono partecipare al bando le imprese della filiera agricola e agroalimentare. L’aiuto è concesso per un importo massimo di 90 mila euro.



Link al bando https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-1641-creazione-filiere-corte-mercati-locali-attivita-promozionali