PIEMONTE - 07-08-2022 -- Altri temporali in arrivo nelle prossime ore, secondo il bollettino meteorologico emesso da Arpa Piemonte.



"Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio un'onda depressionaria nordatlantica transiterà sul Piemonte convogliando aria fredda instabile che causerà diffusi temporali fino alle ore prima dell'alba di domani. Nel resto della giornata di lunedì il cielo sarà poco nuvoloso con locali rovesci sui rilievi. Previsione di tempo soleggiato anche per martedì e mercoledì ma con possibile instabilità più accentuata ed estesa alle pianure vicino ai rilievi alpini a causa del passaggio di altri nuclei freddi in quota". Per questo motivo su tutto il Piemonte per le prossime ore è allerta gialla per forti temporali