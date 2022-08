Nessun Iframes

VCO- 10-08-2022—In attesa del dibattito della Lucciola tra i primi cittadini di Verbania e Domodossola di domani sera, vi sottoponiamo alcuni dati sui tempi e le distanze, ed il numero di abitanti nel circondario che ci sono tra i principali ospedali del Piemonte nelle varie province (esclusa Torino).

Nella discussione ormai ventennale ne abbiamo sentite di tutti i colori, ora aggiungiamo qualche argomento in più, che potrà contribuire a far chiarezza se due ospedali nuovi e d’eccellenza così vicini siano troppi.

Il problema certo non dovrebbero essere i soldi, nel Vco non siamo cittadini di serie B rispetto al resto del Piemonte, anzi, la geografia (che fa la storia) condiziona, rende impossibile una scelta baricentrica da Formazza a Cannobio che non provochi malumori. E considerando anche lo stato delle strade, il meteo invernale in zone montane, l’accesso alla sanità urgente non riuscirebbe probabilmente ad avere tempistiche adeguate. Non per niente (ma serve poi a qualcosa?) siamo una provincia con specificità montana.

Piuttosto che niente meglio piuttosto, dicevano i nostri nonni, quindi senz’altro meglio della sgangherata sanità attuale andrebbe bene la qualunque… un nuovo ospedale d’eccellenza il più comodo possibile per le tre parti del territorio, oppure la ristrutturazione e qualificazione dei due presidi di Verbania e Domodossola. Ma puntando all’eccellenza…

Il bacino di residenti in Ossola (circa 70 mila) con quelli equivalenti del Verbano e Cusio, è più o meno pari ai residenti ad Alessandria e Asti. E Biella e Vercelli come città non arrivano ai 45 mila abitanti.

Sono tutte connesse da comode autostrade, e sono in pianura, o quasi…. Eppure…

Eppure per coprire i 26 Km tra i posteggi degli ospedali di Vercelli e Novara ci si impiegano 33 minuti, per coprire i 42 Km tra i posteggi di Alessandria ed Asti ci vogliono 31 minuti…

Scendendo di livello, tra gli ospedali di Borgosesia e Borgomanero ci sono 26 km da percorrere in 29 minuti.

Inutile dirvi che la distanza maggiore è tra il posteggio degli ospedali di Verbania e di Domodossola, 44 km, percorribili in 41 minuti ( superstrada ossolana a parte).

Quindi? Che dirvi…

Forse dovremmo pretendere per la nostra sanità il massimo, anziché l’ottenibile promesso…

Uberto Gandolfi