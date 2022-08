Nessun Iframes

PIEMONTE - 17-08-2022 -- Le piogge di agosto hanno portato ben poco sollievo alla crisi idrica, e le precipitazioni di questi giorni, anche se intense, avranno durata provvisoria. E' quanto riferisce l'Agenzia Regionale per l'Ambiante tracciando una sorta di bilancio idrico delle prime due settimane di agosto.

"Nella prima metà del mese di agosto la regione è stata interessata da precipitazioni per lo più a carattere temporalesco, che hanno riguardato principalmente i bacini settentrionali di Toce e Ticino e i bacini occidentali di Pellice e Orco, nel Torinese, e di Stura di Demonte, Maira e Varaita nel Cuneese.

Anche in conseguenza delle precipitazioni occorse, si segnala, nei primi quindici giorni di agosto, un lieve incremento (10 cm) del livello del lago Maggiore all’idrometro di Pallanza.

Le piogge registrate non sono state tuttavia sufficienti a migliorare le condizioni di carenza idrica dei corsi d’acqua, che presentano in tutta la regione valori di portata critici, ovunque inferiori alla media mensile storica di riferimento. Si segnalano, in particolare, scostamenti negativi superiori all’80% per la Bormida a Cassine (-96%), l’Agogna a Momo (-93%), il Chiusella a Parella (-87%) e il Grana a Monterosso (-82%).

Sull’asta del Po il deficit di portata risulta attualmente compreso tra il -40 % e il -70%, analogamente a quanto già rilevato all’inizio del mese.

La seconda metà di agosto inizia meteorologicamente con il passaggio di una profonda depressione atlantica, che porterà un paio di giorni di condizioni molto perturbate, con temporali e piogge diffuse, in particolare sul settore settentrionale. Dal 19 agosto in avanti, però, sembra tornare a prevalere una configurazione di alta pressione atlantica, con una tendenziale risalita dei valori di pressione, nonché di temperatura e umidità.

La fase di bel tempo e di caldo prevista sembra al momento avere la sua massima estensione intorno alle giornate del 24 e del 25 agosto, pur senza raggiungere i picchi di calore dell'ondata precedente".