PIEMONTE - 17-08-2022 -- In Piemonte nel periodo dall'8 al 14 agosto i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1389.

Suddivisi per province: Alessandria 149, Asti 73, Biella 52, Cuneo 180, Novara 108, Vercelli 63, VCO 44, Torino città 228, Torino area metropolitana 434.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 9.726 (-5.479, -36% rispetto alla settimana precedente).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 1046 (-522), Asti 514 (-368), Biella 364 (-264), Cuneo 1.260 (-573), Novara 755 (-507), Vercelli 438 (-199), VCO 310 (-91), Torino città 1.595 (-1168), Torino area metropolitana 3.037 (-1677).

Per far fronte all’emergenza della carenza delle risorse idriche, nell’ambito delle proprie competenze, Arpa Piemonte ha pianificato una serie di controlli sulle derivazioni d’acqua in collaborazione con i Carabinieri Forestali e di iniziativa.

Ad oggi sono state condotte 39 ispezioni sull’intero territorio regionale, presso insediamenti produttivi, agricoli e per la produzione di energia. Nel Quadrante sono stati 9 i controlli effettuati (Agogna, Cervo, Elvo, Melezzo Orientale, Mora, Sesia, Sessera, Vevera). L'agenzia regionale per l'ambiente fa sapere che durante i sopralluoghi e i successivi accertamenti sono state rilevate diverse non conformità rispetto a quanto prescritto nei disciplinari di concessione, tra cui: portate derivate superiori a quelle concesse, deflusso rilasciato ridotto rispetto a deflusso minimo vitale (DMV) prescritto, assenza di aste graduate per la misura delle altezze idrometriche presso le opere di presa, ecc.

A seguito delle non conformità accertate scatta una sanzione amministrativa e una diffida contenente le prescrizioni per la regolarizzazione. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.

INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI

Nella settimana dall'8 al 14 agosto l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 227.6, in netto calo (-36%) rispetto ai 355.8 della settimana precedente.

Si tratta della quarta diminuzione consecutiva dopo sei settimane in cui la curva era stata in rialzo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 179.4 (-39,3%).

Nella fascia 25-44 anni è 212.2 (-40,3%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 245.9 (-39%).

Nella fascia 60-69 anni è 295 (-33,2%).

Tra i 70-79 anni è 317.7 (-24,9%).

Nella fascia over80 l’incidenza risulta 237.1 (-25,7%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE

In età scolastica, nel periodo dall'8 al 14 agosto, l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in calo in tutte le fasce di età.

Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 180.9 (-39,5%).

La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 101.3 (-29,7%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 89.5 (-52,3%).

Nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 115.8 (-42,3%).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 106.9 (-50,2%).