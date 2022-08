Nessun Iframes

VCO - 19-08-2022 -- Molto lentamente si definisce il quadro delle candidature per le elezioni politiche del 25 settembre. La prima uscita è stata quella del PD, poi è giunto l'esito delle Parlamentarie dei 5Stelle. Tra il 21 e il 22 agosto, le liste di tutti i partiti (e delle coalizioni) dovranno essere presentate, dunque solo allora si definirà con esattezza il quadro complessivo. Resta in sospeso la questione delle rappresentanze dei territori, che, con la riforma costituzionale che ha ridotto il numero di parlamentari e senatori, è diventata centrale (e fonte di polemiche) in queste giornate d'attesa. Relativamente al VCO, che nella legislatura uscente ha espresso due deputati e un senatore (Borghi per il PD, Cristina per F.I e il senatore Enrico Montani per la Lega), la disponibilità cala notevolmente.

Ridisegnati i collegi proprio per venire incontro alle rinnovate esigenze, il VCO rientra nel collegio U02 (Novara - VCO) per l'uninominale alla Camera e in Piemonte 2 (zona 1) con Novara, Biella e Vercelli per la parte proporzionale. Il collegio elegge quattro deputati, ma ne eleggeva sei prima della riforma costituzionale.

Analogamente, per il Senato, nell'uninominale il VCO è incluso nel Collegio 3 con Novara, mentre nel plurinominale è nel Collegio 2. Col proporzionale si eleggeranno 9 senatori (erano 14 prima della riforma).

Con la candidatura di Enrico Borghi come capolista del PD al collegio plurinominale Piemonte 2 il VCO non corre più il rischio, paventato nei mesi scorsi, di non avere rappresentati, si tratta infatti di uno di quei posti cosiddetti "sicuri".

Diverso il discorso per i 5Stelle, le parlamentarie hanno infatti candidato il domese Fabio Frezzini, giunto solo al 4° posto per una candidatura a Montecitorio. Posizione che rende difficile se non improbabile una sua elezione.

Il Piemonte sceglierà in tutto 43 parlamentari: 29 deputati e 14 senatori.V a ricordato che con l'attuale legge elettorale, il cosiddetto "Rosatellum" circa un terzo dei seggi viene assegnato in collegi uninominali, e altri due terzi in collegi plurinominali.

Nei collegi uninominali si elegge un solo rappresentante nei plurinominali se ne elegge più di uno. I collegi uninominali vengono assegnati con il metodo maggioritario (vince il rappresentante del partito o della coalizione che prende un voto più degli altri), per il plurinominale i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale tra i partiti.