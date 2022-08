Nessun Iframes

PIEMONTE - 22-08-2022 -- Elezioni politiche del prossimo 25 settembre: Mirella Cristina, parlamentar uscente, sarà capolista di Forza Italia nella circoscrizione Piemonte 2, Camera dei Deputati, nel collegio proporzionale che comprende le province del Verbano Cusio Ossola, di Novara, Biella e Vercelli.

La comunicazione oggi del coordinatore regionale azzurro on. Paolo Zangrillo. "Questa candidatura - spiega Zangrillo - premia l'ottimo lavoro dell'onorevole Cristina in questi quattro anni e mezzo a Montecitorio e in Commissione Giustizia, è il giusto riconoscimento ad una persona nota e impegnata anche e soprattutto sul territorio dal quale origina la sua precedente e prima nomina a parlamentare: Mirella ha saputo portare a Roma le istanze del Collegio rappresentato".

"Ringrazio l’On. Zangrillo, il coordinatore nazionale Tajani, tutta la dirigenza di Forza Italia, soprattutto un grande grazie al Presidente Berlusconi per la fiducia accordatami. Sono onorata di avere la possibilità di rappresentare in Parlamento i territori dove sono nata e cresciuta e dove mi sono formata politicamente - dichiara Mirella Cristina - continuerò a battermi per la sicurezza dei nostri territori, per migliorarne le infrastrutture, continuerò a sorvegliare la politica dei fondi del PNRR in favore dei comuni più piccoli e mi batterò affinché sia istituito il Ministero per la montagna. Avrò comunque modo, nella breve campagna elettorale, di rappresentare personalmente agli elettori i temi principali della mia battaglia politica che condurrò nell’ottica della moderazione che contraddistingue noi di Forza Italia, su temi di primaria importanza quali la difesa nei nostri diritti di libertà e dei principi della Costituzione, fedele sempre ai valori azzurri".