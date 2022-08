Nessun Iframes

ROMA - 22-08-2022 -- Il veterano Enrico Montani cerca il poker a Roma. Il verbanese, caso più unico che raro, è stato infatti ricandidato per la quarta volta, per uno scranno a Montecitorio.

Grande sorpresa ha destato la candidatura del senatore che, in virtù delle candidature multiple di chi lo precede potrebbe anche raggiungere l'obiettivo.

L'ufficializzazione in queste ore: Enrico Montani sarà il terzo in lista nel collegio plurinominale Piemonte 2 alla Camera, dietro a Riccardo Molinari ed Elena Maccanti. Ad annunciarlo il commissario della Lega Salvini Vco, Alberto Preioni. Montani dal 2018, è senatore e componente la Commissione permanente VI Finanze e tesoro. “Un onore – ha commentato il diretto interessato – essere in gara per tornare alla Camera, dove ho già lavorato negli anni scorsi, e proseguire così il mio viaggio per dare un contributo al Verbano Cusio Ossola e al Paese. Ringrazio i segretari federale e regionale Salvini e Molinari per la fiducia riposta”. I numeri a rafforzare la candidatura. Secondo “Openpolis”, Fondazione indipendente che “vigila” su presenze e laboriosità in Parlamento, Montani nel corso dell’ultima legislatura è stato presente al 99,36% delle votazioni in aula, posizionandosi dunque ai vertici della classifica italiana. Sempre per numero di votazioni è risultato, infatti, essere 9° in Senato e sopravanzato alla Camera solo da tre deputati. A conti fatti, dodicesimo parlamentare su poco meno di un migliaio. Montani è stato per 2 volte primo firmatario di una disegno di legge, per 247 volte co-firmatario e in 5 occasione relatore anche di temi che toccano gli interessi di tutti, quali per esempio la Finanziaria; è stato co-firmatario di 60 mozioni e di 4 interpellanze; sempre co-firmatario di 22 interrogazioni a risposta orale e 81 scritta (25 volte primo firmatario). E ancora: per 968 volte primo firmatario di un emendamento (3.262 co-firmatario), primo firmatario di un odg in assemblea per 57 volte (130 co-firmatario) e di un odg in commissione per 59 volte (248 co-firmatario). Per 4 volte, infine, è stato co-firmatario di una risoluzione in assemblea. Una mole di lavoro non indifferente cui si aggiunge ­– a conferma della fiducia accordatagli dai vertici della Lega – tutto quanto fatto “dietro le quinte”. Fondamentali, per restare al territorio, si sono rivelate le soluzioni via via individuate – sempre dalla parte dei cittadini – in occasione delle più svariate problematiche sorte in questi ultimi anni nei centri grandi e piccoli del Vco. “Qualche capello bianco in testa ormai ce l’ho, col tempo ho imparato a dare valore al gioco di squadra, ai fatti, e ad evitare le polemiche. Lavoro a testa bassa per le comunità locali e sono onorato di correre nuovamente per la Camera dei deputati”, ha aggiunto il senatore uscente. E soddisfazione è arrivata anche da Preioni: “Una bellissima notizia per il territorio e per la Lega. Montani, cui sono legato da un’amicizia che dura ormai da parecchi anni, rappresenta con la sua esperienza e capacità un valore aggiunto per tutti”. Lo stesso Preioni ha espresso soddisfazione pure per Alberto Gusmeroli, Lega, vice sindaco di Arona, che sarà il candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Novara e del Vco.