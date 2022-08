Nessun Iframes

VCO - 23-08-2022 -- "L'onorevole Cristina in questi anni è stata per noi un importante punto di riferimento e una capace guida politica, sempre attenta al coinvolgimento e alla formazione di noi ragazzi e alle nostre istanze", così il coordinatore VCO di Forza Italia Giovani, Samuele Sergio D'Alessandro commentando la ricandidatura di Mirella Cristina alla Camera dei Deputati come capolista per Forza Italia nella circoscrizione Piemonte 2 (VCO, NO, VC, BI).

D'Alessandro commenta quelle parti del "programma azzurro" dedicate al futuro ai giovani.

"A partire dal potenziamento degli strumenti di finanziamento per esperienze formative e lavorative all'estero, finalizzate al reimpiego sul territorio nazionale delle competenze acquisite: per noi è importante conoscere confrontarsi col mondo per poi mettere a frutto qui quanto imparato, per contribuire alla crescita del Paese" spiega D'Alessandro.

"Poi gli aiuti economici allo studio - aggiunge -, ricordiamo che nel VCO sono tanti i ragazzi che devono recarsi altrove per frequentare l'università, con spese ingenti; occorre reintrodurre e rafforzare il sistema del prestito d'onore per gli universitari e creare borse di studio universitarie per meriti sportivi. Sempre parlando di scuola la necessità di rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico e la valorizzazione delle scuole professionali per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro".

"Infine il supporto ai giovani imprenditori – conclude D'Alessandro – con incentivi alla creazione di start up tecnologiche e a valenza sociale. Tutto questo accanto ad altri temi prioritari: la piena adesione al processo di integrazione europea, la riduzione della pressione fiscale, la sfida dell'autosufficienza energetica e la lotta ai cambiamenti climatici solo per citarne alcuni".