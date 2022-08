Nessun Iframes

PIEMONTE - 23-08-2022 -- Anche per questa settimana, il valore del Piemonte, con un’incidenza di 178.3 casi di Covid ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 15-21 agosto) a fronte del valore nazionale di 255.6 si conferma il più basso in Italia insieme a Lombardia e Toscana.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 22 agosto si attesta al 5% (il valore nazionale è al 10,2%) e quella delle terapie intensive all’1,1% (il valore nazionale è 2,6%), mentre la positività dei tamponi è al 7,3%.

Nella settimana dal 15 al 21 agosto l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 178.3, in forte calo (-23%) rispetto ai 231.7 della settimana precedente.

Si tratta della quinta diminuzione consecutiva dopo sei settimane in cui la curva era stata in rialzo.

Ad essere in discesa è l'incidenza in tutte le fasce d'età, anche quelle scolastiche, che nelle settimane prossime (dal 12 settembre in poi), con il via dell'anno scolastico, saranno osservate speciali.