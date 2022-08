Nessun Iframes

SANTA MARIA MAGGIORE - 25-08-2022 -- Va in archivio con due ospiti di peso nel panorama della ricerca farmacologica come Silvio Garattini e letterario come Piero Dorfles, la decima edizione di Sentieri e Pensieri, il festival letterario della Valle Vigezzo.

Alle 18 Silvio Garattini presenterà "Brevettare la salute?" (Il Mulino)

La salute è un diritto di tutti: un accesso universale alle cure è necessario e possibile. Da questo punto di partenza prende avvio il saggio "Brevettare la salute? Una medicina senza mercato" (Il Mulino) scritto da uno dei più grandi farmacologi internazionali, Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e Caterina Visco, giornalista e divulgatrice scientifica. L’istituto del brevetto e della proprietà intellettuale in campo medico richiedono un prezzo alto da pagare in termini di monopoli e di disuguaglianze: è possibile immaginare un futuro in cui tutti possano godere dei frutti della scienza e della tecnologia eludendo il salato pedaggio che il mercato ci chiede? A Sentieri e Pensieri Garattini dialoga con la giornalista e volto dell'informazione medica di TV2000 Monica Di Loreto su uno dei temi più urgenti del nostro tempo.

Ore 21 Piero Dorfles sul palco di Villa Ada con "Il lavoro del lettore" (Bompiani).

Leggere è un lavoro, un mestiere, una competenza che si acquista solo con l’esercizio e che rischia di perdersi se non la si coltiva. Ma quello del lettore è il lavoro più bello che esista. Ne è convinto Piero Dorfles, amatissimo scrittore, giornalista e critico letterario, da anni al fianco dei conduttori della fortunata trasmissione televisiva “Per un pugno di libri” in onda su Rai3. Dorfles illumina le prospettive che la letteratura può aprire raccogliendo ne "Il lavoro del lettore" (Bompiani) alcune opere classiche raggruppate per temi centrali dell’esperienza umana. Il risultato è una ricognizione personalissima che dimostra perché il lavoro del lettore è il più bello che esista. Nella serata conclusiva del decennale di Sentieri e Pensieri, l'autore dialogherà con la redattrice de ilLibraio.it Jolanda Di Virgilio.

Il programma completo di Sentieri e Pensieri è online su www.santamariamaggiore.info/sentieri.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito. È fortemente consigliata la prenotazione del posto a sedere.

Per informazioni – Ufficio Cultura e Turismo – Santa Maria Maggiore: 0324 95091 – 0324 94213 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .