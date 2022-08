Nessun Iframes

PIEMONTE - 25-08-2022 -- Alternativa per l’Italia – No green pass sarà presente sulla scheda elettorale ad entrambi i collegi del Senato Piemonte.

La lista dei candidati presentata il 22 agosto 2022 alla Corte d’appello di Torino, è stata infatti ammessa alla competizione elettorale del 25 settembre prossimo.

Il coordinatore regionale Lucianella Presta dichiara: “E' stata una gara contro il tempo e la burocrazia. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato a raggiungere questo obiettivo che consente la presenza democratica della federazione Alternativa per l'Italia-No green pass, forza anti sistema nonché unico movimento politico cattolico, formata dal Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi ed Exit di Simone Di Stefano.

In pochi giorni di Agosto mentre molti erano meritatamente in vacanza, al mare o in montagna tanti pidieffini in tutto il territorio del Piemonte, come d’altronde in tutto lo Stivale, sono stati per le strade, per le piazze, per le spiagge a spiegare le ragioni per cui poter sottoscrivere la nostra lista. Non si è riusciti in Piemonte a presentare le liste nei collegi della Camera ma il 25 settembre tutti gli elettori piemontesi troveranno il nostro simbolo sulla scheda elettorale del Senato.”

Alternativa per l’Italia – No green pass si presenterà con la seguente lista di candidati:

Collegio plurinominale Senato Piemonte P01

Carlo Bravi

Lucianella Presta

Alessandro Sportiello

Teresa Tritto

e nei collegi uninominali Senato:

U01 Stefano Grasso

U02 Marilena Fornelli

Nel collegio plurinominale Senato Piemonte P02

Margherita Ruffino

Marko Rus

Ilaria Masini

Ottavio Olliveri Siccardi

Per gli uninominali:

U03 Eleonora Vetere

U04 Luigi Salvaneschi

U05 Loredana Ninetti

Inizia quindi ufficialmente la campagna elettorale.