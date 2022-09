Nessun Iframes

NOVARESE - VCO -01-09-2022 -- In una nota diffusa, Cia Novara Vercelli VCO esprime soddisfazione per l’entrata in vigore dell’ordinanza disposta dalla Regione Piemonte per diminuire la presenza dei cinghiali sul territorio. Il documento stabilisce tra le altre cose che la caccia di selezione al cinghiale può essere effettuata anche nelle ore notturne, facendo riferimento a soggetti con una formazione adeguata.

Commenta il presidente interprovinciale Andrea Padovani: «Laddove ci sono tutor che collaborano attivamente con le aziende agricole abbiamo ottenuto buoni risultati. Si tratta di una figura importante, capace di fare la differenza se possiede l’effettiva volontà di contribuire alla tutela del mondo agricolo. A questo proposito, come Organizzazione condanniamo tutti gli episodi di presunte ritorsioni a seguito dell’attività di controllo della popolazione dei selvatici da parte dei tutor: sono fatti gravi che non devono verificarsi. Infine, ora che le richieste dei cacciatori sono state esaudite, si proceda in tempi veloci con gli abbattimenti». (c.s)