VCO - 09-09-2022-- Aspettando i fac-simile delle schede elettorali, che saranno pubblicate in queste ore sul sito della Prefettura, ecco (in basso) i manifesti dei candidati per l' elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Saranno due le schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica, l'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati.

Ai sensi della legge costituzionale n.1/2021, che ha modificato l'art.58 della Costituzione, per votare al Senato (come per la Camera) è ora sufficiente avere raggiunto la maggiore eta e non essere incorso in una causa ostativa all'esercizio dell'elettorato attivo.

Le schede elettorali per le elezioni politiche sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando antifrode" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al Presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando viene staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda medesima all'elettore; solo dopo tale controllo it presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna (art.31, comma 6, e art.58 del D.P.R. n.361/1957, come sostituito dall'art. 1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).

LE NUOVE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

La legge n.165/2017, delinea un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

L'assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui e proclamato eletto it candidato piit votato.

L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Resta ferma la specificity della normativa dettata dalla legge n.459/2001, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per it Senato), e stabilisce peculiari modality per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.