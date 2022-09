Nessun Iframes

VCO - 09-09-2022-- Giobbe Covatta, attore e attivista, e Fiammetta Rosso, attuale Segretaria di Sinistra Italiana Piemonte incontreranno domani, sabato 10 settembre (ore 14-16) cittadini, elettori, simpatizzanti alla biblioteca di Villa Olimpia di Pallanza. Entrambi sono candidati per il proporzionale al Senato per Sinistra Italiana – Verdi (alleanza Verdi-Sinistra) per il collegio nel quale ricade il VCO.