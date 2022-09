Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 10-09-2022 -- Aspettando la sesta edizione del grande evento UNWTO Global Conference on Wine Tourism, che quest'anno si terrà i prossimi 19-21 settembre proprio in Piemonte, ad Alba (Cuneo), l'agenzia turistica locale "Distretto turistico dei Laghi Lago Maggiore Lago d'Orta Lago di Mergozzo Monti e Valli Ossolane" organizza lo speciale evento "Lake to wine: dalle bellezze del lago Maggiore alle vigne dell'Ossola alla scoperta dei Valli Ossolane D.O.C.".

Lunedì 12 e martedì 13 settembre si svolgerà infatti sul territorio di competenza del Distretto una 2 giorni di incontro e conoscenza della proposta vitivinicola ossolana che, con l'ecotipo Prünent, detiene un ruolo di grande carattere tra i Nebbioli dell'Alto Piemonte.

A far da scenario all'iniziativa saranno le onde del Lago Maggiore solcate dallo storico Piroscafo Piemonte, appartenente alla flotta della Navigazione Lago Maggiore, e l' Isola Bella dall'inestimabile patrimonio artistico e naturalistico. L'evento toccherà poi i vigneti terrazzati dell'Ossola per approdare infine a Domobianca, davanti al maestoso corollario delle Alpi di questo estremo lembo di Piemonte.

Menù gourmet metteranno a risalto i sapori di lago e di montagna, con qua e là alcune incursioni più tipicamente piemontesi, e saranno abbinati ai Valli Ossolane D.O.C. presentati, a seconda delle occasioni, direttamente dai produttori, anche in rappresentanza del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte e dai Relatori e Sommelier AIS Piemonte con la Delegazione di Verbania.

In questo itinerario tra paesaggi variegati, tesori artistici e golosità, l'accompagnatore sarà il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli, che con il suo mensile digitale gratuito RaspelliMagazine ha fondato "il magazine online dell'enogastronomia italiana".

Accanto al "cronista della gastronomia" (e conduttore de "L'Italia che mi piace...In viaggio con Raspelli" che partirà ad ottobre anche su nuovi canali come AliceTV e MarcoPoloTV, oggi unite in AlmaTV) ci sarà Sara Salvi, a 18 anni vincitrice di Miss Padania e con all'attivo numerose partecipazioni a trasmissioni televisive.

L'evento Lake to Wine è dedicato a giornalisti di stampa italiana e blogger, specialmente del settore enogastronomico. Tra le testate presenti ci saranno Giallozafferano, La Gazzetta del Gusto, borghideuropa.eu e Fooday Magazine, mentre tra i blog storiedicibo.it cucinama.com specialeitaliadelgusto.blogspot.com winefoodcompanion.blogspot.com vittorianozanolli.it...

All'apertura a bordo del piroscafo presenzieranno, inoltre, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti locali nonché Slow Food.

Lunedì 12, la giornata dedicata al Lago Maggiore vedrà gli ospiti partire da Stresa a bordo del Piroscafo Piemonte per una crociera panoramica tra le bellezze del medio-alto Lago Maggiore. A bordo si terranno i saluti di benvenuto dell'ATL con gli Enti e le Istituzioni presenti, tra le quali DMO VisitPiemonte con il neonominato direttore Alessandro Zanon, Unpli Piemonte, Confcommercio Alto Piemonte, i rappresentanti delle Province di Novara e VCO, ASCOM VCO e, per SLOW FOOD Italia, la rappresentanza piemontese con Roberto Costella e quella del Verbano e Lago Maggiore con Riccardo Milan. Modererà e interverrà Edoardo Raspelli con Sara Salvi,

Il pranzo a bordo dell'affascinante battello, a cura del Ristorante Paleosette di Arona, sarà un primo percorso di gusto tra assaggi di qualità e km0, completo di abbinamenti con i vini dei quattro produttori ossolani presenti: Cantine Garrone, Edoardo Patrone, Cà da l'Era e La Cantina di Tappia. I vini verranno serviti e raccontati da Paolo Carmine, dell' AIS Piemonte Delegazione di Verbania.

Nel pomeriggio di lunedì il tour proseguirà, con il testimonial Raspelli e Sara Salvi, sull'Isola Bella per la visita del meraviglioso Palazzo Barocco e dei Giardini all'Italiana a cura di Terre Borromeo, cui farà seguito il secondo momento gastronomico della giornata ovvero la cena nel nuovo ristorante Delfino, sull'Isola Bella, che metterà in risalto le tipicità di lago e piemontesi. Costante l' abbinamento ai vini ossolani, in questo caso di una panoramica di produttori, quali l' azienda agricola La Tensa, La Cantina di Tappia, Cantine Garrone, ECA, Edoardo Patrone e Villa Mercante. A supporto anche in tale occasione interverranno i sommelier AIS.

Martedì 13 settembre l'evento si sposterà in Ossola, sopra Domodossola, porta (anche ferroviaria) con il Sempione verso la Svizzera.

Dapprima avverrà un tour in vigna a Masera, luogo emblematico e tra i più rappresentativi per raccontare la storia lunga e coraggiosa della vite ossolana. Poi tappa al Lusentino, dove è previsto un pranzo con vista a cura di Domobianca365. Qui sarà proposto un menù tipicamente montano, in cui i formaggi, i salumi e carni la faranno da padrone senza dimenticare il pane nero, la polenta rustica di Beura e la torta di pane e latte. Non mancheranno naturalmente i vini e i distillati ossolani.

"Siamo certi - afferma il presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli - che l'attività mediatica e di divulgazione che seguirà a Lake to Wine con i giornalisti e i blogger ospiti, anche per mezzo dei social, contribuirà fattivamente a promuovere i laghi e le valli ossolane tra il pubblico italiano, ed in particolare ad accrescere la conoscenza delle peculiarità Food&Wine locali. Inoltre - prosegue Gaiardelli - possiamo contare sulla figura di Edoardo Raspelli, che donerà un tocco di classe e sapienza gastronomica non solo al momento più istituzionale, ma all'intero evento. Mi preme, infine, ringraziare coloro che interverranno a bordo del Piroscafo Piemonte, dalle istituzioni ai media ai produttori, tutti insieme a celebrare la nostra D.O.C. immersi in un contesto paesaggistico unico nel suo genere".

L'iniziativa Lake to Wine è realizzata in collaborazione con i Produttori Valli Ossolane DOC, il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte ed AIS Piemonte Delegazione di Verbania. Con il contributo di Regione Piemonte.