VCO - 15-09-2022 -- In occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, Unione Industriale VCO, Ance VCO, Federalberghi VCO e Confcommercio Alto Piemonte/Ascom VCO hanno organizzato per lunedì 19 settembre 2022 alle ore 16.00, presso la sede di Unione Industriale (Villa Pariani – Via Sironi 5, Verbania) un apposito incontro con i candidati della nostra circoscrizione. Saranno presenti al dibattito Mirella Cristina (FI), Alberto Gusmeroli (Lega), Giovanna Pellanda (FdI), Enrico Borghi (PD), Luca Zacchero (M5S), Luigi Marattin (Azione-Italia Viva).

La finalità è offrire, all’interno del dibattito politico locale e nazionale, uno spazio riservato alle tematiche di maggiore importanza per il mondo imprenditoriale, industriale, del turismo, del commercio e dell’edilizia, in primis quella di comune interesse relativa al “caro energia”, dando vita a un confronto sui programmi elettorali.

Le quattro associazioni hanno invitato i rispettivi associati a partecipare all’incontro con l’intento di presentare i candidati del nostro territorio e porre loro domande in maniera diretta, così da poter esprimere un voto più consapevole alle prossime importanti consultazioni elettorali.

Il dibattito sarà moderato da Luca Bilardo, giornalista de La Stampa. (c.s)