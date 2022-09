Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 19-09-2022 -- Dopo la tragica alluvione nelle Marche, il problema della sistemazione idrogeologica torna centrale. Piero gaido ci ricorda come per il fiume Toce esista un progetto commissionato 15 anni fa e mai realizzato.

Cari Comuni - Cara Provincia - Cara Regione

Vogliamo sistemare in modo definitivo il problema idrogeologico del fiume Toce o aspettiamo che ciò che è successo nelle Marche accada anche da noi?

Da loro quarant'anni fa era stata progettata una cassa d'espansione capace di contenere le piene del fiume Misa, opera mai realizzata nonostante ingenti stanziamenti, ora si piangono i morti e si conteggiano gli ingenti danni.

Per quanto riguarda il fiume Toce, e qui per l'ennesima volta mi ripeto, esiste un progetto di fattibilità commissionato nel 2007 dalla Comunità Montana Valle Ossola finalizzato a realizzare un intervento sull'asta del Toce con lo scopo di attuare una sistemazione idraulica ed ambientale.

Il tratto considerato era quello che da nord di Domodossola va alla foce del Toce e anch'esso prevedeva tre bacini di calma i quali ridurrebbero i rischi di danni (evitabili).

Voi tutti smettetela di rimpallarvi responsabilità /competenze, sedetevi velocemente attorno ad un tavolo dandovi dei tempi certi e fate ciò che dovete fare, mettere in sicurezza il fiume Toce, perchè non facendolo e qualora nella peggiore delle ipotesi dovessimo piangere i morti voi con quale coraggio non vi sentireste corresponsabili? (intervenire in modo preventivo costa meno che intervenire poi).

Piero Gaido

Foto: alluvione della Bassa Ossola nell'ottobre 2020