VCO - 23-09-2022 -- Si è concluso in questi giorni il raduno delle Nazionali di bob e skeleton al Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, dove lo staff dell’Istituto di scienza dello sport ha effettuato, sotto la supervisione del direttore tecnico Maurizio Oioli, una serie di test neuromuscolari, di forza e di velocità finalizzati al monitoraggio dei prossimi allenamenti degli atleti. Fra la trentina di convocati anche la skeletonista di Crodo Alessia Crippa.

Dopo due annate nelle quali le trasferte negli Stati Uniti e in Canada sono state cancellate per colpa della pandemia del Covid la Coppa del mondo della specialità quest’anno inizierà il 27 novembre a Whistler in Canada. La prima gara europea sarà ad Altenberg (Germania) a metà gennaio del prossimo anno.